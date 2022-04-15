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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 650,8 МЛН РУБЛЕЙ
15:00 15.04.2022
В бюджет Витебской области за январь-март 2022 года поступило 650,8 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 200,0 млн рублей, в местный бюджет – 450,8 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Витебской области, около 70% поступлений бюджета области сформировано за счет следующих доходных источников: налога на добавленную стоимость (37,5%) и подоходного налога (26,4%), имущественных налогов (6,0%) и налога на прибыль (4,3%).
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