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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ ВНОВЬ НАПОМНИЛИ О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ


14:18 15.04.2022

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) неоднократно обращало внимание интернет-продавцов на недопустимость изменения цены товара после оформления потребителем заказа в интернет-магазине.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вместе с тем продолжают поступать обращения потребителей, которым интернет-продавцы отказывали в доставке товара по цене, указанной при заказе этого товара.

Так, в МАРТ обратилась гражданка, которая оформила заказ в интернет-магазине, реализующем семена и саженцы, но перед отправкой заказа ей сообщили о повышении цены на 15%.

После того, как МАРТ указало интернет-продавцу на неправомерность и недопустимость подобных действий, продавец принес свои извинения покупателю за поднятие цены и отправил потребителю заказанный товар на первоначальных условиях.

Также в министерство поступило обращение от гражданина, который заказал и оплатил в интернет-магазине духовой шкаф. Но вместо долгожданной покупки спустя два дня его уведомили о том, что такой товар на складе отсутствует, и вернули деньги. В результате покупатель не смог приобрести данный товар, а цена духового шкафа за это время возросла на 500 руб.

После вмешательства МАРТ духовой шкаф все же был доставлен покупателю по цене, действовавшей на дату его заказа.

МАРТ в очередной раз обращает вниманию интернет-продавцов на то, что «продавец обязан продать потребителю товар по цене, указанной на сайте интернет-магазина в момент заказа его потребителем, и не может изменять цену товара после оформления заказа».
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