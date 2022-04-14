Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 апреля 2022 года выросло до 973,2 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 973 тыс. 206 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 966 тыс. 234 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 242 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6894 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 758 человек, число смертей от COVID-19 – на 5.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 12 тыс. 356 тестов. Всего в стране проведено 13 млн 013 тыс. 839 тестов.