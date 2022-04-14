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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ДОСТИГЛО 973,2 ТЫС. – МИНЗДРАВ
13:43 15.04.2022
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 апреля 2022 года выросло до 973,2 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 973 тыс. 206 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 966 тыс. 234 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 242 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6894 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 758 человек, число смертей от COVID-19 – на 5.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 12 тыс. 356 тестов. Всего в стране проведено 13 млн 013 тыс. 839 тестов.
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