Индекс цен производителей промышленной продукции по Минской области в марте 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. составил 102,6%, с декабрем 2021 г. – 104,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 103,4% и 105,3% соответственно, промежуточные товары – и 102,8% и 105,5%, потребительские товары – 101,9% и 103,7% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в марте 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. составил 97,8%, с декабрем 2021 г. – 100,2%, в том числе в растениеводстве – соответственно 92,6% и 100,7%, животноводстве – соответственно 99,5% и 100,1%.