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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ BR450 ТЫС. ПОПОЛНИЛИ ГОСБЮДЖЕТ ПО ИТОГАМ ПЕРВЫХ АПРЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ


13:13 15.04.2022

Более Br450 тыс. пополнили государственный бюджет по итогам первых апрельских электронных торгов в Гомельской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомимущество, объекты в крупных городах вызывают наибольший интерес со стороны покупателей. Недавние электронные торги очередное тому подтверждение. Из семи предложенных лотов три находятся в крупных городах региона – Гомеле, Мозыре, Речице. Именно на эти лоты и были поданы заявления потенциальных покупателей.

При этом участники торгов не стали ждать максимальных скидок. Два лота было продано со снижением цены на 50% и один – на 80%. При этом, несмотря на предоставленную льготу, после аукциона государственный бюджет пополнится на Br451 тыс.

Сейчас на продажу предлагается более 140 объектов. Комитет «Гомельоблимущество» проводит торги еженедельно, следующие объявлены на 14, 19, 21 и 28 апреля.
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