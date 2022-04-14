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ЭКОНОМИКА РБ
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ С 25 АПРЕЛЯ В БЕЛАРУСИ ПОВЫСЯТСЯ
12:44 15.04.2022
С 25 апреля 2022 года повышается стоимость услуг электросвязи, тарифы на которые регулируются государством.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтелеком», тарифы для физических лиц на местную связь повысятся на 4% (0,14 рубля – абонементная плата; 0,0003 рубля – повременная), междугородную связь – на 4,2% (0,0008 рубля).
Тарифы на услуги международной телефонной связи повысятся в среднем на 11,5%.
Кроме того, принято решение о переносе направлений Молдова и Грузия из зоны СНГ II в зону СНГ III, направлений Албания, Бельгия, Дания, Финляндия, Люксембург, Нидерланды, Мальта из зоны Европа III в зону Европа II.
C обновленными тарифами можно ознакомиться здесь.
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