С 25 апреля 2022 года повышается стоимость услуг электросвязи, тарифы на которые регулируются государством.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтелеком», тарифы для физических лиц на местную связь повысятся на 4% (0,14 рубля – абонементная плата; 0,0003 рубля – повременная), междугородную связь – на 4,2% (0,0008 рубля).

Тарифы на услуги международной телефонной связи повысятся в среднем на 11,5%.

Кроме того, принято решение о переносе направлений Молдова и Грузия из зоны СНГ II в зону СНГ III, направлений Албания, Бельгия, Дания, Финляндия, Люксембург, Нидерланды, Мальта из зоны Европа III в зону Европа II.

C обновленными тарифами можно ознакомиться здесь.