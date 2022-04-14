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ЭКОНОМИКА РБ
IT-ПРОДУКТЫ ПОМОГАЮТ ВОВЛЕЧЬ БИЗНЕС В КООПЕРАЦИОННЫЕ ЦЕПОЧКИ С КРУПНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ - МИНЭКОНОМИКИ
12:02 15.04.2022
IT-продукты помогают ускорить вовлечение малого и среднего бизнеса в кооперационные цепочки с крупными предприятиями. Об этом заявил 14 апреля 2022 года первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь во время рабочей встречи с представителями бизнеса, госорганов и организаций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, на повестке дня стоял вопрос создания и функционирования цифровых систем взаимодействия субъектов хозяйствования.
Участникам встречи презентовали цифровую платформу, разработанную Агентством внешнеэкономической деятельности, и Единую виртуальную выставку белорусских предприятий clevr.by, разработанную УП «ЦНИИТУ-ИТ».
При обсуждении стимулов для субъектов хозяйствования создавать кооперационные цепочки Юрий Чеботарь особо отметил необходимость максимального перевода в «цифру» всех процессов взаимодействия.
«Сегодня, чтобы заинтересовать малый и средний бизнес участвовать в кооперационных цепочках с промышленными гигантами, следует системно выстроить эту работу. Прежде всего, иметь привлекательный набор финансовых и иных стимулов. Здесь предлагаются выгодные инструменты по линии Банка развития. Не менее важно в доступной форме предлагать предпринимателям конкретные товарные позиции для замещения, использовать для этого современные технологии, «цифру». Зачастую именно визуализация помогает людям объективно оценить свои возможности и оперативно принять решение о сотрудничестве. Поэтому такие IT-продукты полезны и востребованы в нынешних условиях», – подчеркнул первый заместитель министра экономики.
Участие в мероприятии приняли заместитель министра экономики Сергей Митянский, директор Департамента по предпринимательству Ольга Русинович, начальник главного управления экономики промышленности Владимир Лобанов, представители Минсвязи, Минпрома, Агентства внешнеэкономической деятельности, БелТПП, Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен, БелГИСС, ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» и СООО «ПП Полесье».
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