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ЭКОНОМИКА РБ
НА САЙТЕ БЖД ВОЗОБНОВЛЕНА ОНЛАЙН-ПРОДАЖА БИЛЕТОВ
11:29 15.04.2022
На сайте Белорусской железной дороги возобновлена продажа билетов. Об этом сообщает Telegram-канал БЖД.
«…в настоящий момент покупка и возврат электронных проездных документов на поезда с нумерованными и ненумерованными местами доступны в полном объеме. Приобрести электронные билеты можно на официальном сайте pass.rw.by, а также через мобильное приложение «БЧ. Мой поезд», - говорится в сообщении.
Белорусская железная дорога приносит пассажирам извинения за причиненные временные неудобства.
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