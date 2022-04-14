ЭКОНОМИКА РБ

НА САЙТЕ БЖД ВОЗОБНОВЛЕНА ОНЛАЙН-ПРОДАЖА БИЛЕТОВ

11:29 15.04.2022 На сайте Белорусской железной дороги возобновлена продажа билетов. Об этом сообщает Telegram-канал БЖД. «…в настоящий момент покупка и возврат электронных проездных документов на поезда с нумерованными и ненумерованными местами доступны в полном объеме. Приобрести электронные билеты можно на официальном сайте pass.rw.by, а также через мобильное приложение «БЧ. Мой поезд», - говорится в сообщении. Белорусская железная дорога приносит пассажирам извинения за причиненные временные неудобства.