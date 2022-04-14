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ЭКОНОМИКА РБ
МИНИНФОРМ БЕЛАРУСИ ПРИОСТАНОВИЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ГОЛИАФЫ»
11:22 15.04.2022
Министерство информации Беларуси сроком на 3 месяца приостановило деятельность частного издательского предприятия «Голиафы».
Как сообщается на сайте ведомства, частным издательским унитарным предприятием «Голиафы» были нарушены сроки обращения в Министерство информации с уведомлением об изменении сведений, подлежащих включению в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий.
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