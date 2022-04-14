В 2021 году текущие затраты организаций Минской области на охрану окружающей среды составили 139,6 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольший удельный вес приходится на обращение с отходами и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду – 38,6% (53,9 млн рублей), сбор и очистку сточных вод – 27,1% (37,8 млн рублей), охрану атмосферного воздуха, сохранение озонового слоя и климата – 26,5% (36,9 млн рублей).

Основной объем текущих затрат традиционно приходится на предприятия обрабатывающей промышленности (60,8%). Доля организаций, занимающихся снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом, составила 11,7%, организаций, занимающихся водоснабжением, а также сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений –12,4%.

В 2021 году наибольшие суммы денежных средств на природоохранные мероприятия затрачены организациями Солигорского района – 67,5 млн рублей, или 48,4% от общего объема по области. В организациях Борисовского района текущие затраты на охрану окружающей среды составили 13,1 млн рублей (9,4%), Молодечненского – 8,2 млн рублей (5,8%), Жодино – 7,5 млн рублей (5,4%), Минского района – 6,5 млн рублей (4,6%), Мядельского – 5,6 млн рублей (4%).