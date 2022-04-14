ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ ОБЪЯСНИЛО ВЫСОКУЮ ИНФЛЯЦИЮ САНКЦИЯМИ И ОСЛАБЛЕНИЕМ КУРСА РОССИЙСКОГО РУБЛЯ


10:55 15.04.2022

Прирост потребительских цен в марте 2022 г. по отношению к марту 2021 г. составил 15,9%, по отношению к декабрю 2021 г. – 9,4%, к февралю 2022 г. – 6,1%.

«Высокие темпы роста цен в марте обусловлены увеличением негативного влияния от ухудшения внешних экономических условий: усиление санкционной политики, ускорение мировых цен на сырье и материалы, в том числе нефти, существенное ослабление российского рубля и ускорение инфляционных процессов в России, ослабление белорусского рубля», - говорится в комментарии Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В нем поясняется, что в марте ускорение годовой инфляции отмечается за счет увеличения вклада, прежде всего, импортируемых продовольственных и непродовольственных товаров. Наибольшее ускорение годовых темпов роста в марте отмечается на электротовары (до 21,5% за последние 12 месяцев), синтетические моющие средства, (23,5%) плодоовощную продукцию (41,6% из-за удорожания импортируемых бананов, плодов цитрусовых), рыбу и рыбопродукты (18,2%).

Замедление годовых темпов роста цен в марте отмечается на мясо и мясопродукты на 0,3 п.п. до 15,6%, масло растительное на 1,2 п.п. до 7,2%. Снижение цен отмечается на соль – на 4,5%.

За месяц (март к февралю 2022 г.) импортные фрукты подорожали на 24,9% (бананы – на 34,7%, плоды цитрусовых – на 31,7%), рыба и рыбопродукты (8,3%), рис (9,6%), виноград (27,8%). Также отмечается удорожание тарифов на услуги пассажирского воздушного транспорта (21%), туристические услуги (25,1%).

По отношению к предыдущему месяцу в марте в группе продовольственных товаров отмечается сезонный рост цен на плодовоовощную продукцию: помидоры подорожали на 44,7%, перец сладкий – на 59,8%. Вместе с тем по огурцам отмечается положительная тенденция: за месяц огурцы подешевели порядка 30,7%.

В марте, несмотря на рост импортируемых затрат, годовой прирост постоянно регулируемых цен (тарифов) сохранился на однозначном уровне – 9,3%.

Значимый вклад в марте оказало повышение цен на топливо (5,7% процентак предыдущему месяцу). Также отмечается увеличение цен на алкогольные напитки на 3,8% процента повышены тарифы на услуги транспорта на 11,4% (за счет удорожания международных перевозок).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2022
валюта курс
EUR 3.1098
USD 2.8506
RUB 3.5065
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.1098 +0.0474
USD 2.8506 +0.0202
RUB 3.5065 -0.0435
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0600 3.0660
USD 2.8300 2.8300
RUB 2.8000 3.5200
подробнее

Конвертация в банках
на 15.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0750 1.0880
EUR/RUB 86.0000 110.0000
USD/RUB 79.5000 101.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте