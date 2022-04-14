Прирост потребительских цен в марте 2022 г. по отношению к марту 2021 г. составил 15,9%, по отношению к декабрю 2021 г. – 9,4%, к февралю 2022 г. – 6,1%.

«Высокие темпы роста цен в марте обусловлены увеличением негативного влияния от ухудшения внешних экономических условий: усиление санкционной политики, ускорение мировых цен на сырье и материалы, в том числе нефти, существенное ослабление российского рубля и ускорение инфляционных процессов в России, ослабление белорусского рубля», - говорится в комментарии Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В нем поясняется, что в марте ускорение годовой инфляции отмечается за счет увеличения вклада, прежде всего, импортируемых продовольственных и непродовольственных товаров. Наибольшее ускорение годовых темпов роста в марте отмечается на электротовары (до 21,5% за последние 12 месяцев), синтетические моющие средства, (23,5%) плодоовощную продукцию (41,6% из-за удорожания импортируемых бананов, плодов цитрусовых), рыбу и рыбопродукты (18,2%).

Замедление годовых темпов роста цен в марте отмечается на мясо и мясопродукты на 0,3 п.п. до 15,6%, масло растительное на 1,2 п.п. до 7,2%. Снижение цен отмечается на соль – на 4,5%.

За месяц (март к февралю 2022 г.) импортные фрукты подорожали на 24,9% (бананы – на 34,7%, плоды цитрусовых – на 31,7%), рыба и рыбопродукты (8,3%), рис (9,6%), виноград (27,8%). Также отмечается удорожание тарифов на услуги пассажирского воздушного транспорта (21%), туристические услуги (25,1%).

По отношению к предыдущему месяцу в марте в группе продовольственных товаров отмечается сезонный рост цен на плодовоовощную продукцию: помидоры подорожали на 44,7%, перец сладкий – на 59,8%. Вместе с тем по огурцам отмечается положительная тенденция: за месяц огурцы подешевели порядка 30,7%.

В марте, несмотря на рост импортируемых затрат, годовой прирост постоянно регулируемых цен (тарифов) сохранился на однозначном уровне – 9,3%.

Значимый вклад в марте оказало повышение цен на топливо (5,7% процентак предыдущему месяцу). Также отмечается увеличение цен на алкогольные напитки на 3,8% процента повышены тарифы на услуги транспорта на 11,4% (за счет удорожания международных перевозок).