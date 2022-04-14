15 апреля 2022 года заместитель начальника Могилевской таможни Виктория Альшевская проведет «прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете Беларуси, задать вопросы специалисту можно будет с 14.00 до 16.00 по номеру телефона (80222) 29-90-03.