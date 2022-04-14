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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО МОГИЛЕВСКОЙ ТАМОЖНИ 15 АПРЕЛЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
10:49 15.04.2022
15 апреля 2022 года заместитель начальника Могилевской таможни Виктория Альшевская проведет «прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете Беларуси, задать вопросы специалисту можно будет с 14.00 до 16.00 по номеру телефона (80222) 29-90-03.
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