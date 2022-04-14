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ЭКОНОМИКА РБ
НА САЙТЕ БЖД СНОВА НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ БИЛЕТЫ
10:15 15.04.2022
На сайте Белорусской железной дороги снова невозможно купить билеты. Об этом сообщает Telegram-канал БЖД.
«По техническим причинам временно недоступна возможность покупки и возврата электронных проездных документов (билетов) на поезда с ненумерованными и нумерованными местами в едином разделе «Услуги пассажирам» (pass.rw.by) официального интернет-сайта Белорусской железной дороги и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что для приобретения проездных документов необходимо обратиться в билетные кассы Белорусской железной дороги. Оформление проездных документов на поезда с ненумерованными местами возможно также в терминалах самообслуживания.
Белорусская железная дорога приносит пассажирам извинения за временные неудобства.
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