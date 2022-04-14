Потребительские цены в Минской области в марте 2022 года выросли по сравнению с февралем 2022 года на 7,1%, с декабрем 2021 года – на 9,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост потребительских цен в марте 2022 года по сравнению с мартом прошлого года составил 16,5%. За январь-март 2022 года к январю-марту 2021 года потребительские цены увеличились на 12,1%.

Цены на продовольственные товары в марте 2022 года по сравнению с февралем выросли на 4,5%, с начала года – на 7,7%. Годовой рост цен на продтовары в марте 2022 года составил 16,1%. За январь-март 2022 года продовольствие подорожало по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 13,3%.

Цены на непродовольственные товары выросли в марте 2022 года по сравнению с февралем на 10,5%, с начала года – на 11,5%. В марте 2022 года к марту 2021 года рост цен составил 17,1%. За январь-март 2022 года к уровню января-марта 2021 года цены на непродовольственные товары выросли на 10,4%.

Услуги в марте 2022 года по сравнению с февралем 2022 года стали дороже на 3,1%, с начала года - на 8,4%. При этом годовой рост цен на услуги в марте текущего года составил 13,5%. За январь-март 2022 года к уровню января-марта 2021 года стоимость услуг возросла на 11,1%.