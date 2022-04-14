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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ УВЕЛИЧИВАЮТ ОТПУСКНУЮ ЦЕНУ НА САХАР


09:25 15.04.2022

Производители сахара увеличат уровень отпускной цены сахара белого, который сохранялся с 2016 года. Такая информация размещена на сайте концерна «Белгоспищепром».

Как поясняется, нынешнее изменение отпускной цены – превентивная мера с учетом сложившейся конъюнктуры рынка. На фоне двукратного ценового разрыва с Российской Федерацией эксперты прогнозируют возможность массового вывоза сахара за пределы Беларуси.

«Основная задача концерна – обеспечить продуктами питания, в первую очередь, внутренний рынок. Сегодня мы отмечаем значительный рост спроса на сахар: если в январе-марте 2021 года на душу населения продавалось 1-1,5 пачки сахара в месяц, то в марте этого года на одного человека с полок магазина уходило порядка уже 3 кг сахара. И это мы берем в расчет не только взрослое население, но и детей самого раннего возраста, - отметил председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков. - Понятно, что один человек не может потреблять сахар в таких объемах. Поэтому сегодня мы вынуждены принимать меры для защиты внутреннего рынка и повысить отпускную стоимость продукции на 60 копеек за 1 кг».

В Беларуси работает четыре сахарных предприятия: Скидельский сахарный комбинат, Слуцкий сахарорафинадный комбинат, Городейский сахарный комбинат, Жабинковский сахарный завод. Суммарное суточное производство сладкого продукта составляет около 4,8 тыс. тонн. Эти ресурсы позволяют полностью обеспечить потребность внутреннего рынка в белом сахаре. Сахарные комбинаты поставляют продукцию в торговые сети и на промышленные предприятия в плановом режиме в соответствии с заявками и графиками отгрузки.

Между тем Министерство антимонопольного регулирования и торговли подсуетилось и 14 апреля 2022 г. приняло постановление № 32 «О регулировании цен на сахар белый кристаллический».

Документом устанавливается, что розничные цены, цены субъектов торговли, осуществляющих оптовую торговлю, на сахар белый кристаллический определяются субъектами торговли, осуществляющими розничную и (или) оптовую торговлю, путем применения торговых или оптовых надбавок к отпускным ценам производителей (импортеров), а также к дооцененным ценам при проведении дооценки указанного товара, в размерах, не превышающих установленных государственными органами, осуществляющими регулирование цен (тарифов).

По информации МАРТ, постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
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