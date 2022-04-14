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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР» ВВЕЛО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВУЮ КОМПРЕССОРНУЮ СТАНЦИЮ
18:00 14.04.2022
В ОАО «Кричевцементношифер» введена в эксплуатацию новая компрессорная станция.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской цементной компании, прежняя компрессорная работала с 2013 года и была укомплектована оборудованием исключительно американского производства. Соответственно импортными и дорогими были запчасти, расходники, масла. За прошедшие годы компрессоры фактически выработали свой ресурс.
С открытием новой компрессорной предприятие решило сразу несколько задач. Первая — это импортозамещение: установлено 2 винтовых компрессора белорусского производства, соответственно упрощается их обслуживание, удешевляется эксплуатация.
Кроме того, новые компрессоры позволяют решить проблему дефицита сжатого воздуха в периоды максимальной загрузки производственных мощностей.
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