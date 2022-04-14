Подписано соглашение о сотрудничестве по снижению использования пластика между Минприроды и ООО «ЕВРОТОРГ». Об этом сообщает Telegram-канал МАРТ.

Согласно информации, заключение соглашения позволит снизить использование пластика, в том числе пластиковой упаковок, ограничить использование одноразовой пластиковой посуды, а также повысить информированность общественности о вреде пластика.

В Беларуси реализуется план мероприятий, направленных на поэтапное снижение использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную упаковку. ООО «ЕВРОТОРГ» первым поддержало реализацию государственно-частного партнерства.

Напомним, в Беларуси с 1 января 2021 года введен запрет на использование некоторых видов одноразовых пластиковых изделий, включая одноразовые пластиковые тарелки и столовые приборы (вилки, ложки, ножи), контейнера.