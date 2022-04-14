За январь-февраль 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организация Беларуси (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 10,7%, рентабельность продаж – 8,5%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 марта 2022 г. составила 58,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,9 млрд рублей, или 13,6% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 марта 2022 г. составила 65,7 млрд рублей, в том числе просроченная – 8,1 млрд рублей, или 12,3% от общего объема кредиторской задолженности.