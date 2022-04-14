|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СВЕТЛОГОРСКИЙ ЦКК ОСВОИЛ ЦЕЛЛЮЛОЗУ ДЛЯ ВЫПУСКА ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
16:36 14.04.2022
Светлогорский ЦКК освоил производство беленой целлюлозы со специальными техническими характеристиками, необходимыми для последующей переработки местными производителями гигиенических изделий для женщин и детей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», первые партии этой целлюлозы 13 апреля уже отгружены белорусскому предприятию из Гродно, которое специализируется на производстве таких гигиенических изделий (подгузники, прокладки и т.п.). Эта целлюлоза более мягкая и легкая. По качеству ничем не уступает импортным аналогам.
Таким образом, местные производители подгузников и прочей подобной продукции без сырья не останутся. Возможности Светлогорского ЦКК позволяют полностью удовлетворить их потребности. Пока поступил заказ на 300 тонн, необходимо будет больше, комбинат это сделает.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2022
Курсы в банках
на 14.04.2022
Конвертация в банках
на 14.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте