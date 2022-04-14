Светлогорский ЦКК освоил производство беленой целлюлозы со специальными техническими характеристиками, необходимыми для последующей переработки местными производителями гигиенических изделий для женщин и детей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», первые партии этой целлюлозы 13 апреля уже отгружены белорусскому предприятию из Гродно, которое специализируется на производстве таких гигиенических изделий (подгузники, прокладки и т.п.). Эта целлюлоза более мягкая и легкая. По качеству ничем не уступает импортным аналогам.

Таким образом, местные производители подгузников и прочей подобной продукции без сырья не останутся. Возможности Светлогорского ЦКК позволяют полностью удовлетворить их потребности. Пока поступил заказ на 300 тонн, необходимо будет больше, комбинат это сделает.