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ЭКОНОМИКА РБ


СВЕТЛОГОРСКИЙ ЦКК ОСВОИЛ ЦЕЛЛЮЛОЗУ ДЛЯ ВЫПУСКА ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ


16:36 14.04.2022

Светлогорский ЦКК освоил производство беленой целлюлозы со специальными техническими характеристиками, необходимыми для последующей переработки местными производителями гигиенических изделий для женщин и детей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», первые партии этой целлюлозы 13 апреля уже отгружены белорусскому предприятию из Гродно, которое специализируется на производстве таких гигиенических изделий (подгузники, прокладки и т.п.). Эта целлюлоза более мягкая и легкая. По качеству ничем не уступает импортным аналогам.

Таким образом, местные производители подгузников и прочей подобной продукции без сырья не останутся. Возможности Светлогорского ЦКК позволяют полностью удовлетворить их потребности. Пока поступил заказ на 300 тонн, необходимо будет больше, комбинат это сделает.
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