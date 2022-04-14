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ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ВЫЯВИЛА В ХОДЕ ПРОВЕРКИ САЛОНА КРАСОТЫ 35,0 ТЫС. РУБЛЕЙ НЕУЧТЕННОЙ ВЫРУЧКИ


15:48 14.04.2022

Работники управления оперативных мероприятий Брестской областной налоговой инспекции проверили деятельность индивидуального предпринимателя, открывшего салон красоты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства по налогам и сборам, работники салона красоты не были трудоустроены у индивидуального предпринимателя, а позиционировали себя «самозанятыми» и, соответственно, уплачивали ежемесячно единый налог. Это позволяло предпринимателю не платить с «серых» заработных плат подоходный налог, взносы в Фонд социальной защиты населения, ограничивая своих нетрудоустроенных работников в праве получения от государства социальных гарантий.

Салон для посетителей выглядел вполне обычно: администраторы встречали гостей, а мастера оказывали услуги. Выручка от работы салона отдавалась его руководителю, после чего ее часть использовалась для выплаты заработной платы «в конверте» 7 нетрудоустроенным мастерам и администраторам. Налоговым органом установлено, что за 5 месяцев 2021 г. выплачено 14,0 тыс. рублей зарплат «в конверте» с неучтенной при налогообложении выручки в сумме 35,0 тыс. рублей.

В отношении предпринимателя составлены протоколы об административных правонарушениях за осуществление запрещенной предпринимательской деятельности по части 3 статьи 13.3 КоАП и за нарушение кассовой дисциплины по части 1 статьи 13.15 КоАП.

Общий размер административных взысканий составил 16,6 тыс. рублей, что также не освобождает индивидуального предпринимателя от обязанности уплатить причитающиеся налоги и сборы.
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