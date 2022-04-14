В Гродненской области будет расширен список клиник, которые смогут оказать платные услуги иностранцам. Об этом сегодня заявила начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда.

По ее словам, в настоящее время в Гродненской области отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Достигнут самый низкий уровень от всех пиков заболеваемости, а также пациентов, которые нуждаются в стационарном лечении. Сегодня в области оказывают помощь пациентам с ковид - инфекционная больница, а также четыре инфекционных отделения в четырех межрайонных центрах. Поэтому все отделения и стационары переведены в плановый режим работы.

«Конечно, первоочередная наша задача - активное проведение диспансеризации и оказание плановой помощи пациентам, у которых были отложены операции, госпитализация. Но в том же числе мы готовы к оказанию помощи иностранным пациентам на платной основе», - сказала Людмила Кеда.

Она также рассказала, что за время пандемии продолжалось переоснащение клиник, шла закупка оборудования. «Так, например, за прошлый год был приобретен новый ангиографический комплекс, монтаж которого проводится в Гродненском областном кардиоцентре. Было закуплено лапароскопическое оборудование для университетской клиники, БСМП, 4-й больницы. Также набор эндоскопического оборудования для выполнения внутригортанных операций. Для стоматологической помощи приобрели суперсовременный сканер и фрезеровальный станок, которые позволяют выполнять сканирование челюсти в 3D-режиме, а дальше станок выпиливает протез», - рассказала она, добавив, что все это оборудование можно использовать и для оказания медпомощи белорусам, и иностранным гражданам.

К слову, до пандемии Covid-19 в области до 15000 граждан получали платную медпомощь. Наиболее востребованы услуги - стоматологии, диагностики, пластическая хирургия.

«Наибольший объем экспорта медуслуг оказывали областные организации - университетская клиника, БСМП, кардиоцентр и стоматологическая поликлиника Гродно. Но в 2022 году, в связи с тем, что медучреждения области улучшили свою материально-техническую базу, в том числе в области появились 4 новых КТ аппарата, перечень медучреждений будет расширен», - отметила Людмила Кеда.

Планируется, что к этому списку примкнут центральные больницы Островца, Лиды, Слонима и Волковыска.