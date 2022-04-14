ЭКОНОМИКА РБ

С 15 АПРЕЛЯ ОТМЕНЯЮТСЯ ВЕСЕННИЕ СЕЗОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА РЕСПУБЛИКАНСКИХ ДОРОГАХ БЕЛАРУСИ

15:00 14.04.2022 С 15 апреля отменяются весенние сезонные ограничения на республиканских дорогах Беларуси. Как сообщает Telegram-канал Минтранса Беларуси, такое решение принято в связи с наступлением благоприятных погодных условий. Ранее ограничения нагрузок на оси транспортных средств были введены на период с 25 марта по 20 апреля. Напомним, летние ограничения будут действовать при высоких температурах воздуха с 23 мая по 31 августа.