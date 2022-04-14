|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
С 15 АПРЕЛЯ ОТМЕНЯЮТСЯ ВЕСЕННИЕ СЕЗОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА РЕСПУБЛИКАНСКИХ ДОРОГАХ БЕЛАРУСИ
15:00 14.04.2022
С 15 апреля отменяются весенние сезонные ограничения на республиканских дорогах Беларуси.
Как сообщает Telegram-канал Минтранса Беларуси, такое решение принято в связи с наступлением благоприятных погодных условий.
Ранее ограничения нагрузок на оси транспортных средств были введены на период с 25 марта по 20 апреля.
Напомним, летние ограничения будут действовать при высоких температурах воздуха с 23 мая по 31 августа.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2022
Курсы в банках
на 14.04.2022
Конвертация в банках
на 14.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте