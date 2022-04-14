Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 апреля 2022 года выросло до 972,4 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 972 тыс. 448 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 965 тыс. 834 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 289 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6889 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 799 человек, число смертей от COVID-19 – на 4.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 14 тыс. 308 тестов. Всего в стране проведено 13 млн 001 тыс. 483 теста.