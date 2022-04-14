Сотрудники Оперативной таможни вблизи белорусско-российской границы выявили три факта незаконного перемещения в общей сложности 49 тонн овощной продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в первом случае таможенниками установлен факт перемещения по недействительным документам 20 тонн репчатого лука.

В двух других – в Российскую Федерацию следовали транспортные средства DAF и VOLVO с белокочанной капустой и морковью. Всего в машинах незаконно перевозили 29 тонн овощной продукции. Необходимых документов, в том числе и лицензий Министерства антимонопольного регулирования и торговли, обязательных для вывоза данной категории товаров, у водителей не оказалось.

В действиях виновных лиц усматриваются признаки административного правонарушения в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.