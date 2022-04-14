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ЭКОНОМИКА РБ
СОТРУДНИКИ ОПЕРАТИВНОЙ ТАМОЖНИ ПРЕСЕКЛИ ВВОЗ 49 ТОНН ОВОЩЕЙ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ
14:12 14.04.2022
Сотрудники Оперативной таможни вблизи белорусско-российской границы выявили три факта незаконного перемещения в общей сложности 49 тонн овощной продукции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в первом случае таможенниками установлен факт перемещения по недействительным документам 20 тонн репчатого лука.
В двух других – в Российскую Федерацию следовали транспортные средства DAF и VOLVO с белокочанной капустой и морковью. Всего в машинах незаконно перевозили 29 тонн овощной продукции. Необходимых документов, в том числе и лицензий Министерства антимонопольного регулирования и торговли, обязательных для вывоза данной категории товаров, у водителей не оказалось.
В действиях виновных лиц усматриваются признаки административного правонарушения в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.
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