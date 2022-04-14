В 2021 году текущие затраты организаций Минска на охрану окружающей среды составили 113,6 млн рублей, или 103,1% к уровню 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольший удельный вес приходится на сбор и очистку сточных вод – 45,8% (52 млн рублей), обращение с отходами и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду – 37,1% (42,2 млн рублей), охрану атмосферного воздуха, сохранение озонового слоя и климата – 13,8% (15,7 млн рублей).

Основной объем текущих затрат традиционно приходится на организации, занимающиеся водоснабжением, а также сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (60,9%) и предприятия обрабатывающей промышленности (25,4%).

В 2021 году наибольшие суммы денежных средств на природоохранные мероприятия затрачены организациями Партизанского района (54,2 млн рублей, или 47,7% от общего объема по городу), Ленинского района (23,4 млн рублей, или 20,6%) и Заводского района (17,3 млн рублей, или 15,2%), что соответствует тенденциям прошлых лет.