ЭКОНОМИКА РБ

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ БЕЛАРУСИ ПРИОСТАНОВИЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЗДАТЕЛЬСТВА «МЕДИСОНТ»

13:28 14.04.2022 Министерство информации Беларуси с 15 апреля приостанавливает на 3 месяца деятельность издательства «Медисонт». Как сообщает ведомство, решение принято из-за выявленных нарушений «сроков обращения в Министерство информации с уведомлением об изменении сведений (о месте нахождения издателя, изготовителя и распространителя печатных изданий, об учредителях издателя, изготовителя и распространителя печатных изданий), подлежащих включению в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий».