|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ БЕЛАРУСИ ПРИОСТАНОВИЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЗДАТЕЛЬСТВА «МЕДИСОНТ»
13:28 14.04.2022
Министерство информации Беларуси с 15 апреля приостанавливает на 3 месяца деятельность издательства «Медисонт».
Как сообщает ведомство, решение принято из-за выявленных нарушений «сроков обращения в Министерство информации с уведомлением об изменении сведений (о месте нахождения издателя, изготовителя и распространителя печатных изданий, об учредителях издателя, изготовителя и распространителя печатных изданий), подлежащих включению в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2022
Курсы в банках
на 14.04.2022
Конвертация в банках
на 14.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте