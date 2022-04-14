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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛГОСПИЩЕПРОМ» ПРЕДСТАВИЛИ ПРОДУКЦИЮ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В ХАНОЕ


13:00 14.04.2022

Концерн «Белгоспищепром» принимает участие в 31-й международной выставке Vietnam Expo, которая проходит в Ханое 13-16 апреля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, коллективный стенд объединил продукцию крупнейших производителей кондитерской, алкогольной, пивоваренной, сахарной, консервной и пищеконцентратной отраслей.

Так, свою продукцию представили 13 предприятий концерна: ОАО «Криница», ОАО «Белсолод», СП ОАО «Спартак», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания Холдинг «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», ОАО «Минский завод игристых вин», ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч», СОАО «Коммунарка», ОАО «Красный пищевик», ОАО «Машпищепрод», ОАО «Лидапищеконцентраты», ОАО «Малоритский консервноовощесушильный комбинат», ОАО «Минский маргариновый завод», ОАО «Пинский винодельческий завод».

Участники выставки смогут ознакомиться с широким ассортиментом белорусского шоколада и шоколадных изделий, печенья, мармеладов и зефирных изделий, пива, кваса, алкогольных напитков. Кроме того, пройдут дегустации представленной продукции.

В рамках выставки запланировано подписание контракта между ОАО "Белсолод" и компанией TRUST& FUTURE VIET NAM JOINT STOCK COMPANY на поставку светлого солода.

Международная выставка VIETNAM EXPO - одна из ключевых торгово-экономических выставок Юго-Восточной Азии и наиболее масштабное выставочное мероприятие во Вьетнаме. В 2019 году в рамках форума было представлено свыше 600 компаний из 25 стран мира. Количество профессиональных посетителей превысило 21,5 тыс. человек.
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