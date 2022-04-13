Заместитель начальника Гомельской таможни Дмитрий Хамицевич 21 апреля 2022 года проведет прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете Беларуси, он ответит на вопросы граждан и юридических лиц, связанные с организацией работы по борьбе с контрабандой и иными преступлениями, производство по делам которых отнесено к компетенции таможенных органов, административными правонарушениями, ведение административного процесса по которым отнесено к компетенции таможенных органов; с организацией проведения таможенных проверок в таможне.

Позвонить на линию можно будет с 11:00 до 12:00 по телефону в Гомеле (8-0232) 79-21-23.

В соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц при обращении на «прямую телефонную линию» необходимо сообщать свою фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии), данные о месте жительства и (или) работы (учебы), представителям юридических лиц − фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии), наименование представляемого ими юридического лица и его юридический адрес.