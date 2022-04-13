Министерство экономики продолжает сбор и анализ предложений бизнеса по стабилизации экономической ситуации в условиях санкционного давления.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, с этой целью 13 апреля 2022 года заместитель Министра экономики Сергей Митянский провел заседание экспертной рабочей группы по вопросам адаптации экономической политики к новым условиям.

В ходе мероприятия было предложено для рассмотрения рабочей группой ряд инициатив делового сообщества по корректировке законодательства и иным мерам экономической политики, которые поступили в Министерство экономики и оперативный контакт-центр Национального агентства инвестиций и приватизации.

«Минэкономики готово вести конструктивный и продуктивный диалог со всеми, кто заинтересован в устойчивом социально-экономическом развитии страны. Мы признательны деловому сообществу за активную и небезразличную позицию. Каждое предложение бизнеса будет объективно рассмотрено и при необходимости внесено в оперативный штаб при правительстве», – отметил Сергей Митянский.