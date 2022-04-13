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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ПОТРАТИЛИ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 2021 ГОДУ 862,9 МЛН РУБЛЕЙ


10:43 14.04.2022

В 2021 году текущие затраты организаций Беларуси на охрану окружающей среды составили 862,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,8% к уровню 2020 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, в структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольший удельный вес приходится на сбор и очистку сточных вод – 46,7% (402,6 млн рублей), обращение с отходами и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду – 28,3% (244 млн рублей), охрану атмосферного воздуха, сохранение озонового слоя и климата – 21% (181,6 млн рублей).

Основной объем текущих затрат традиционно приходится на предприятия обрабатывающей промышленности (50,9%), организации, занимающиеся водоснабжением, а также сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (27,2%), и организации, занимающиеся снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (13,5%).

В 2021 году наибольшие суммы денежных средств на природоохранные мероприятия затрачены организациями Гомельской области (220,3 млн. рублей, или 25,5% от общего объема по республике), Минской области (139,6 млн рублей, или 16,2%) и Витебской области (130,4 млн рублей, или 15,1%).
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