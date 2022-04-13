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ЭКОНОМИКА РБ


ДИРЕКТОР ЧАСТНОЙ МОГИЛЕВСКОЙ КОМПАНИИ ПЛАТИЛ ВОДИТЕЛЯМ ТАКСИ ЗАРПЛАТУ В «КОНВЕРТАХ»


09:36 14.04.2022

Факты выплаты зарплаты «в конвертах» и уклонения от уплаты налогов установлены в ходе проверки могилевской коммерческой организации, занимавшейся оказанием услуг такси, сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси.

В частности, работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области выяснили, что наемным водителям такси руководитель компании выплачивал заработную плату «в конвертах» – без отражения в учете фирмы и без уплаты подоходного налога. Всего установлено более 50 работников, которым на протяжении 2019-2021 годов выплачено более 400 тыс. рублей наличными деньгами «в конвертах».

Кроме того, установлено, чтодиректор фирмы для незаконной минимизации налоговой нагрузки организовал регистрацию ряда аффилированных предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения. Выручка, полученная от деятельности фирмы, искусственно распределялась между обществом и созданными субъектами хозяйствования. В результате коммерческая организация недоплатила в бюджет более 1,1 млн рублей налогов

В отношении директора общества возбуждены уголовные дела.
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