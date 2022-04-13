Вопреки санкциям необходимо сохранить конкурентные преимущества и благоприятный бизнес-климат в СЭЗ. Об этом заявил 13 апреля 2022 года министр экономики Александр Червяков во время онлайн-встречи с руководством облисполкомов, Мингорисполкома и администраций СЭЗ.

По его словам, именно в преференциальных зонах инвестиционный, инновационный, производственный и экспортный потенциал страны получает концентрированное выражение в форме перспективных бизнес-проектов. Они, в свою очередь, способствуют устойчивому и динамичному развитию страны.

«Несмотря на возросшее санкционное давление, мы должны стремиться к нивелированию рисков деловой активности в СЭЗ, к сохранению конкурентных преимуществ и благоприятных условий ведения бизнеса резидентов. Для этого правительством принимается ряд решений. На прошлой неделе Премьер-Министром подписан Комплексный план поддержки экономики. Документ содержит пять блоков мер, реализация которых будет способствовать нормальной работе экспортеров, переориентации импорта с украинского и европейского направлений на рынки дружественных стран. И, конечно, дополнительный стимул получат производственная кооперация и импортозамещение. В этих условиях регионам, отраслям и администрациям СЭЗ необходимо выработать общее видение того, какие дополнительные шаги следует предпринять, чтобы не допустить снижения эффективности каждой из зон», – подчеркнул Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

На мероприятии выступили главы администраций СЭЗ, которые подробно рассказали о ситуации, складывающейся в условиях санкционных ограничений при реализации инвестпроектов, производстве и сбыте продукции, выстраивании логистики, осуществлении расчетов и др.

Подводя итог дискуссии, глава экономического ведомства отметил, что отдельные вопросы, несомненно, требуют тщательной всесторонней отработки и взвешенных решений, как в облисполкомах, так и площадке Минэкономики.