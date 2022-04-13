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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ СОБРАЛ ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ КАРЬЕРНОГО САМОСВАЛА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 90 ТОНН С ГАЗОПОРШНЕВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
18:00 13.04.2022
БЕЛАЗ собрал опытный образец карьерного самосвала грузоподъемностью 90 тонн с газопоршневым двигателем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», сейчас самосвал ждут приемочные испытания, завершить которые планируется осенью 2022 года.
Техника на сжиженном природном газу - одно из направлений инновационного развития БЕЛАЗа.
Газовые проекты компания развивает в двух направлениях: монотопливные машины, работающие чисто на газу и битопливные самосвалы в газодизельном режиме. В сегменте грузоподъемности 90 тонн реализуется сразу два проекта: карьерный самосвал с газопоршневым двигателем и карьерный самосвал с газотурбинным двигателем.
Свой первый газовый самосвал грузоподъемностью 45 тонн БЕЛАЗ изготовил более 3 лет назад. Результаты испытаний данной машины в условиях реального карьера показали: выбросы вредных веществ в атмосферу снизились до 10 раз, затраты на топливо - почти в два раза по сравнению с эксплуатацией аналогичного самосвала на дизельном топливе.
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