БЕЛАЗ собрал опытный образец карьерного самосвала грузоподъемностью 90 тонн с газопоршневым двигателем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», сейчас самосвал ждут приемочные испытания, завершить которые планируется осенью 2022 года.

Техника на сжиженном природном газу - одно из направлений инновационного развития БЕЛАЗа.

Газовые проекты компания развивает в двух направлениях: монотопливные машины, работающие чисто на газу и битопливные самосвалы в газодизельном режиме. В сегменте грузоподъемности 90 тонн реализуется сразу два проекта: карьерный самосвал с газопоршневым двигателем и карьерный самосвал с газотурбинным двигателем.

Свой первый газовый самосвал грузоподъемностью 45 тонн БЕЛАЗ изготовил более 3 лет назад. Результаты испытаний данной машины в условиях реального карьера показали: выбросы вредных веществ в атмосферу снизились до 10 раз, затраты на топливо - почти в два раза по сравнению с эксплуатацией аналогичного самосвала на дизельном топливе.