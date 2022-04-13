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ЭКОНОМИКА РБ


СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ


17:25 13.04.2022

Строительство объектов детского технопарка в Минске планируется завершить к новому учебному году. об этом сообщает Telegram-канал правительства Беларуси.

"Мы контролируем процесс строительно-монтажных работ учебно-лабораторного корпуса. Видим, что строители идут в срок, все работы выполняются по плану, - сказал вице-премьер Игорь Петришенко. - Также наблюдаем очень серьезные темпы по возведению общежития для детей, которые будут проходить обучение в детском технопарке. Строители здесь тоже укладываются в график. Что касается оснащения, в основном используются белорусские материалы и оборудование. В целом мы планируем, что с начала нового учебного года эти объекты начнут работать".

Национальный детский технопарк функционирует уже второй год - с 1 января 2021 года.

За три месяца нынешнего года здесь прошли подготовку 120 учеников 9 - 11-х классов.

Конкурс на обучение в технопарке составляет четыре человека на место.

В инфраструктуре предусмотрены школа, учебно-лабораторный корпус и общежитие на 300 мест.
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