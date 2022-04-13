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ЭКОНОМИКА РБ
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ МИНСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА 16 АПРЕЛЯ ИЗМЕНИТСЯ
16:49 13.04.2022
16 апреля 2022 года, в день республиканского субботника, будет изменен график движения поездов Минского метрополитена. Об этом сообщает Telegram-канал метрополитена.
Согласно информации, на Московской и Автозаводской линиях метро с 7:00 до 9:30 интервал движения поездов составит 3 минуты, а с 9:30 до 17:00 – интервал будет 5-6 минут.
Движение поездов на Зеленолужской линии метро будет организовано по графику субботы.
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