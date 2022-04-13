В организации военно-промышленного комплекса с 5 по 8 апреля 2022 года испытали имитатор инфракрасного излучения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, на 174 учебном полигоне ВВС и войск ПВО специалистами оружейной отрасли проведены испытания опытных образцов имитатора инфракрасного излучения воздушного объекта ИКИ-1. Изделие имитирует воздушную цель для зенитных управляемых ракет (ЗУР) с тепловой головкой самонаведения (ГСН).

Имитатор предназначен для использования при обучении и тренировке стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла», «Игла-1», расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10». Кроме того, ИКИ-1 может использоваться для подсвечивания (обозначения) в видимом и тепловизионном диапазонах длин волн мишеней для зенитного пушечно-ракетного комплекса (ЗПРК) «Тунгуска», ЗРК «Оса-АКМ», ЗРК «Тор», зенитной установки ЗУ-23 в условиях полигона.

ИКИ-1 является отечественной разработкой. В его составе отсутствуют импортные комплектующие. Особенностью конструкции данного изделия является возможность имитации приближающегося (удаляющегося) воздушного объекта путем изменения интенсивности инфракрасного излучения (горения).

Имитатор ИКИ-1 обеспечивает время видимости в оптическом диапазоне не менее 60 секунд. Время имитации приближения объекта составляет не более 20 секунд.

Диапазон инфракрасного излучения соответствует тактико-техническим характеристикам головок самонаведения зенитных управляемых ракет, применяемых ЗРК (ПЗРК). Длина изделия составляет 200 мм. Масса имитатора не превышает 0,8 кг.

При испытаниях на полигоне все образцы ИКИ-1 полностью подтвердили заявленные тактико-технические характеристики и надежность в условиях войсковой эксплуатации при практическом применении. Выявлены их новые возможности для организации подготовки расчетов различных средств ПВО.

До конца текущего года планируется завершить опытно-конструкторскую работу и осуществить постановку имитатора ИКИ-1 на снабжение Вооруженных сил.