|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ОРГАНИЗАЦИИ ВПК БЕЛАРУСИ ИСПЫТАЛИ ИМИТАТОР ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
16:31 13.04.2022
В организации военно-промышленного комплекса с 5 по 8 апреля 2022 года испытали имитатор инфракрасного излучения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, на 174 учебном полигоне ВВС и войск ПВО специалистами оружейной отрасли проведены испытания опытных образцов имитатора инфракрасного излучения воздушного объекта ИКИ-1. Изделие имитирует воздушную цель для зенитных управляемых ракет (ЗУР) с тепловой головкой самонаведения (ГСН).
Имитатор предназначен для использования при обучении и тренировке стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла», «Игла-1», расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10». Кроме того, ИКИ-1 может использоваться для подсвечивания (обозначения) в видимом и тепловизионном диапазонах длин волн мишеней для зенитного пушечно-ракетного комплекса (ЗПРК) «Тунгуска», ЗРК «Оса-АКМ», ЗРК «Тор», зенитной установки ЗУ-23 в условиях полигона.
ИКИ-1 является отечественной разработкой. В его составе отсутствуют импортные комплектующие. Особенностью конструкции данного изделия является возможность имитации приближающегося (удаляющегося) воздушного объекта путем изменения интенсивности инфракрасного излучения (горения).
Имитатор ИКИ-1 обеспечивает время видимости в оптическом диапазоне не менее 60 секунд. Время имитации приближения объекта составляет не более 20 секунд.
Диапазон инфракрасного излучения соответствует тактико-техническим характеристикам головок самонаведения зенитных управляемых ракет, применяемых ЗРК (ПЗРК). Длина изделия составляет 200 мм. Масса имитатора не превышает 0,8 кг.
При испытаниях на полигоне все образцы ИКИ-1 полностью подтвердили заявленные тактико-технические характеристики и надежность в условиях войсковой эксплуатации при практическом применении. Выявлены их новые возможности для организации подготовки расчетов различных средств ПВО.
До конца текущего года планируется завершить опытно-конструкторскую работу и осуществить постановку имитатора ИКИ-1 на снабжение Вооруженных сил.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 13.04.2022
Курсы в банках
на 13.04.2022
Конвертация в банках
на 13.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте