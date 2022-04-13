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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ДОСТИГЛО 971,6 ТЫС. – МИНЗДРАВ


15:57 13.04.2022

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 апреля 2022 года выросло до 971,6 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 971 тыс. 649 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 965 тыс. 446 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 252 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6885 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 899 человек, число смертей от COVID-19 – на 3.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 14 тыс. 129 тестов. Всего в стране проведено 12 млн 987 тыс. 175 тестов.
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