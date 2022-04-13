В Минске, не выходя из дома, можно получить не только биометрический документ, но и паспорт старого образца. Об этом сообщает Telegram-канал ГУВД Мингорисполкома.

Согласно информации, возможен выезд представителей подразделений по месту жительства заявителя для сбора биометрических данных на мобильном комплексе и заполнения заявления на выдачу либо обмен паспорта старого образца.

Кроме того, новые документы, когда они будут изготовлены, могут быть выданы гражданам также по месту жительства.

Чтобы воспользоваться этими услугами, достаточно обратиться в отдел по гражданству и миграции своего района.

Услуги оказываются на платной основе.