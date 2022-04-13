Резиденты СЭЗ «Гомель-Ратон» за I квартал 2022 года вложили в основной капитал более 64,0 млн рублей инвестиций.

Как сообщает сайт СЭЗ, предприятиями-резидентами за январь-март 2022 года получены положительные финансовые результаты. Объем производства промышленной продукции (работ, услуг) вырос на 42,3%, а выручка от реализации товаров и услуг - на 38,8% к январю-марту 2021 года.

Большую часть продукции резиденты СЭЗ «Гомель-Ратон» реализуют за пределами Беларуси. Доля поставок за пределы республики составила почти 70% в общем объеме выручки от реализации. Экспорт товаров вырос почти на 30%. Сальдо ВТО сложилось положительное.

На 1 апреля 2022 года в качестве резидентов СЭЗ «Гомель-Ратон» работает 67 субъектов хозяйствования.

Среднесписочная численность работников на предприятиях-резидентах составляет 30 000 человек. За 1 квартал 2022 года на дополнительно введенные рабочие места принято 180 человек. Среднемесячная заработная плата работников составляет 1 600 рублей (123% к январю-марту 2021 года).