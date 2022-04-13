|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД ПРЕДСТАВИТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В ТАШКЕНТЕ
13:20 13.04.2022
Минский моторный завод представит свою продукцию на международной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая пройдет 25-27 апреля в НВК «Узэкспоцентр» в Ташкенте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «УКХ «ММЗ», на выставочном стенде белорусского производителя будут экспонироваться трехцилиндровый двигатель MMZ-3LD, дизель-генераторная установка МДГ 13/10 и компрессорная прицеп-станция ММЗ-ПВ 3.5/0.7.
Специалисты головного предприятия и Торгового дома ММЗ будут консультировать посетителей выставки, отвечать на вопросы, касающиеся всего ассортимента выпускаемой на Минском моторном заводе продукции.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 13.04.2022
Курсы в банках
на 13.04.2022
Конвертация в банках
на 13.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте