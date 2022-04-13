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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД ПРЕДСТАВИТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В ТАШКЕНТЕ


13:20 13.04.2022

Минский моторный завод представит свою продукцию на международной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая пройдет 25-27 апреля в НВК «Узэкспоцентр» в Ташкенте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «УКХ «ММЗ», на выставочном стенде белорусского производителя будут экспонироваться трехцилиндровый двигатель MMZ-3LD, дизель-генераторная установка МДГ 13/10 и компрессорная прицеп-станция ММЗ-ПВ 3.5/0.7.

Специалисты головного предприятия и Торгового дома ММЗ будут консультировать посетителей выставки, отвечать на вопросы, касающиеся всего ассортимента выпускаемой на Минском моторном заводе продукции.
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