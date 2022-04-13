ЭКОНОМИКА РБ

МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД ПРЕДСТАВИТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В ТАШКЕНТЕ

13:20 13.04.2022 Минский моторный завод представит свою продукцию на международной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая пройдет 25-27 апреля в НВК «Узэкспоцентр» в Ташкенте. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «УКХ «ММЗ», на выставочном стенде белорусского производителя будут экспонироваться трехцилиндровый двигатель MMZ-3LD, дизель-генераторная установка МДГ 13/10 и компрессорная прицеп-станция ММЗ-ПВ 3.5/0.7. Специалисты головного предприятия и Торгового дома ММЗ будут консультировать посетителей выставки, отвечать на вопросы, касающиеся всего ассортимента выпускаемой на Минском моторном заводе продукции.