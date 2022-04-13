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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕПОЗИТЫ НА СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ В БЕЛАРУСИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ПОЧТИ 112 ТЫС. МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ


13:08 13.04.2022

На 1 апреля 2022 года в Беларуси открыто 111 тыс. 961 депозитный счет на семейный капитал для многодетных семей.

По данным Министерства труда и социальной защиты, по программе «Семейный капитал» на 2015-2019 годы для многодетных семей открыто 82,5 тыс. счетов на $825 млн.

Размер семейного капитала по этой программе назначается в размере $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе «Семейный капитал» на 2020-2024 годы для многодетных семей открыто 29,5 тыс. депозитных счетов на Br683 млн.

В рамках этой программы размер семейного капитала составляет Br25,9 тыс. и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года включительно.

При этом обращение за назначением семейного капитала осуществляется в течение шести месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

На 1 апреля 2022 года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 553 тыс. 032 заявления. Из них на цели улучшения жилищных условий – 45 937 (86%), на получение образования – 3036 (6%), на получение медицинских услуг – 4059 заявлений (8%).

Принято 50 тыс. 518 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.

Больше всего решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала принято в Брестской области - 10704, далее идут Минская - 8559, Гомельская область - 8261, Минск - 7147, Гродненская область - 5837, Могилевская – 5085, Витебская – 4925.
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