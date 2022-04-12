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ЭКОНОМИКА РБ
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ ОБСУДЯТ В БГУ
12:33 13.04.2022
Научно-практический круглый стол «Основные тенденции экономического развития Республики Беларусь» пройдет 15 апреля в БГУ в очно-дистанционном формате.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, направлено мероприятие на привлечение к научной деятельности обучающихся экономического факультета БГУ.
Участниками круглого стола станут более 30 студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей экономического факультета БГУ. Также планируется участие китайских аспирантов и студентов Технологического университета им. А.А. Леонова (Россия).
В рамках мероприятия запланирована работа двух дискуссионных площадок по вопросам макроэкономического анализа и интеграционного объединения, моделирования и прогнозирования в экономике. Участники представят свои научные работы, а также получат консультацию от преподавателей.
По результатам круглого стола издадут электронный сборник научных трудов, разместят его в Электронной библиотеке БГУ, eLIBRARY.RU и Российской национальной библиографической базе данных научного цитирования (РИНЦ).
Организатором форума выступает кафедра аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ.
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