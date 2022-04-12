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ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ АППАРАТНЫХ КОШЕЛЬКОВ ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТ


12:17 13.04.2022

Сотрудники Брестской таможни выявили факт незаконного перемещения аппаратных кошельков для криптовалют на сумму более 15,7 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, товар пытался незаконно переместить водитель рейсового автобуса, следуя из Польши в Беларусь через пункт пропуска «Брест».

При проверке в багажном отделении автобуса сотрудники таможни обнаружили 10 незаявленных аппаратных кошельков для криптовалют Ledger-Nano-X и Ledger-Nano-S. В ходе дальнейшего досмотра выявлено еще 10 кошельков тех же марок, которые были спрятаны внутри пылесоса KARCHER. Общая стоимость незадекларированного и сокрытого товара составила свыше 15,7 тыс. рублей.

В отношении 35-летнего гражданина Беларуси по фактам сокрытия (ч.2 ст.15.1 КоАП Республики Беларусь) и недекларирования в крупном размере товаров (ч.4 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь) Брестской таможней завершены административные процессы. Санкциями статей предусмотрено наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин с конфискацией сокрытых товаров, а также наложение штрафа в размере от десяти до тридцати процентов от стоимости предмета административного правонарушения. Спрятанный товар изъят.
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