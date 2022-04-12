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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ УТВЕРЖДЕНА В БГТУ
11:59 13.04.2022
Ректор Белорусского государственного технологического университета (БГТУ) Игорь Войтов 11 апреля 2022 г. утвердил Политику в области интеллектуальной собственности университета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, политика БГТУ в области интеллектуальной собственности разработана в рамках Национального проекта по развитию институциональной политики в области интеллектуальной собственности для учреждений высшего образования и научно-исследовательских организаций Беларуси, который реализуется в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между правительством Республики Беларусь и Всемирной организацией интеллектуальной собственности.
Политика устанавливает основные цели, принципы, концептуальные подходы и механизмы управления интеллектуальной собственностью университета. Ее принятие является одним из составных этапов совершенствования управления интеллектуальной собственностью университета.
БГТУ стал третьим университетом Беларуси, включая БНТУ и ПГУ, утвердившим Политику в области интеллектуальной собственности.
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