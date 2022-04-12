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ЭКОНОМИКА РБ


МАЗ ПРЕДСТАВИЛ ТЕХНИКУ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ФОРУМЕ В УФЕ


11:42 13.04.2022

Минский автомобильный завод (МАЗ) представил технику на Экологическом форуме и специализированной выставке «Экология и технологии», которые проходят 12-14 апреля 2022 года в ВДНХ ЭКСПО города Уфы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома Беларуси, МАЗ представляет на выставке автомобиль-офис МАЗ-Купава 673110, который можно подстроить под любое компоновочное решение, ориентируясь на нужды заказчика, и мусоровоз с задней загрузкой МАЗ-5907С2.

Мобильный офис весьма востребован при работе на удаленных объектах в различных регионах, где необходимо обеспечить комфортные условия для переговоров. Он состоит из 3 блоков: переговорного помещения, кухни и санитарной комнаты. Наполнение офиса: телевизор, ноутбук, Wi-Fi маршрутизатор, эргономичная мебель и система отопления и кондиционирования. Кухонный блок оборудован комбинированной газовой плитой с мойкой, ёмкостями с водой, холодильником и шкафами для хранения и перевозки продуктов питания.

Отопление кузова и подогрев воды осуществляется специальным устройством Truma Combi. Электропитание кузова и зарядка аккумуляторных батарей автомобиля осуществляется от внешней сети 220В 50Гц. При отключении или отсутствии внешней сети, электропитание осуществляется от аккумуляторных батарей автомобиля и солнечных панелей, установленных на крыше кузова.

Отличным помощником в процессе сбора и обработки отходов становится коммунальная техника МАЗ. Одну из её моделей, показанную с марта по апрель на различных выставочных мероприятиях в Москве и Санкт-Петербурге, продемонстрировали посетителям экологического форума. Мусоровоз МАЗ-5907С2 создан на базе результатов изучения и глубокой проработки опыта ведущих производителей мусоровозного оборудования и отличается высокой маневренностью и грузоподъемностью: он способен за раз загрузить, уплотнить и вывезти на полигон около 7,5 тонны отходов. Это играет ключевую роль в решении проблемы сбора и переработки мусора.

Мусоровоз вмещает 17 м3 бытовых отходов, ещё 1,8 м3 вмещает загрузочная емкость заднего борта. Кузов выполнен в форме эллипса без дополнительных усилительных ребер. Спецмашина может извлекать мусор из контейнера любой формы и размера. После загрузки специальный механизм его прессует под высоким давлением. Коммунальная надстройка установлена на надежном шасси МАЗ, оснащенном 240-сильным двигателем ЯМЗ-53653 класса Евро-5, который работает в паре с 9-ступенчатой коробкой передач. Топливный бак вмещает 300 литров. Внутри ставка сделана на комфорт и эргономичность: установлены удобные сиденья, кондиционер, магнитола и камера заднего вида. Выгружать мусор на полигоне можно автоматически прямо из кабины.

Наличие в модельном ряду техники МАЗ грузовместимостью от 6 до 34 м3 позволяет обеспечить комплексное решение по уборке бытовых отходов в крупных мегаполисах, средних, малых городах, больших и малых населенных пунктах в соответствии с оптимальной и эффективной схемой вывоза бытовых отходов.
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