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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МАРТЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 5%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 7,9%
11:23 13.04.2022
В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. составил 105%, с декабрем 2021 г. – 107,9%
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 102% и 103,3% соответственно, промежуточные товары – 104,6% и 108,1%, потребительские товары – 105,1% и 107,9% соответственно.
Продукция производственно-технического назначения в марте 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. подорожала на 4%, с декабрем 2021 года – на 6,9%. При этом годовой рост цен в марте текущего года составил 15%.
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