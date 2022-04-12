В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. составил 105%, с декабрем 2021 г. – 107,9%

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 102% и 103,3% соответственно, промежуточные товары – 104,6% и 108,1%, потребительские товары – 105,1% и 107,9% соответственно.

Продукция производственно-технического назначения в марте 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. подорожала на 4%, с декабрем 2021 года – на 6,9%. При этом годовой рост цен в марте текущего года составил 15%.