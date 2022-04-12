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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ СНОВА ВЫЯВИЛО НАРУШЕНИЯ В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ
11:05 13.04.2022
Руководством ОАО «НИКА» (Витебск) и ОАО «Веста» сформированы розничные цены на отдельные наименования социально значимых товаров без учета размера оптовой надбавки поставщика. Этот факт выявлен Главным управлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по Витебской области в ходе проверки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в связи с этим торговая надбавка в ОАО «НИКА» по некоторым наименования консервов и соков для детского питания доходила до 45%, в ОАО «Веста» – до 66%, вместо установленной предельной максимальной торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) 15%.
Общая сумма завышения цен ОАО «НИКА» составила почти 3,9 тысячи рублей, ОАО «Веста» – 19,5 тысячи рублей.
Кроме того, в число нарушителей попало и ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», где должностным лицом при формировании розничных цен на социально значимый товар торговая надбавка применялась не к отпускной цене производителя, как того требует нормы законодательства о порядке установления и применения регулируемых цен, а к отпускной цене поставщика, который реализовывал продукцию в адрес розничной сети с применением оптовой надбавки. В итоге конечный потребитель приобретал социально значимый товар по завышенным ценам. Общая сумма завышения цен составила без малого 3 тысячи рублей.
Экономическим судом Витебской области за допущенные нарушения законодательства о ценах и ценообразовании вынесены постановления об административных взысканиях в отношении юридических и виновных должностных лиц.
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