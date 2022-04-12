Уставный фонд ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» уменьшится.

Как сообщается на сайте предприятия, 8 апреля 2022 года внесены изменения в Государственный реестр ценных бумаг в связи с сокращением количества (аннулированием части выпуска) простых (обыкновенных) акций общества с 219 464 781 штуки до 216 813 881 штуки.

В результате размер уставного фонда общества уменьшится с 17 557 182,48 белорусских рубля до 17 345 110,48 белорусского рубля.