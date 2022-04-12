|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
УСТАВНЫЙ ФОНД ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ «ПИНСКДРЕВ» УМЕНЬШИТСЯ
10:15 13.04.2022
Уставный фонд ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» уменьшится.
Как сообщается на сайте предприятия, 8 апреля 2022 года внесены изменения в Государственный реестр ценных бумаг в связи с сокращением количества (аннулированием части выпуска) простых (обыкновенных) акций общества с 219 464 781 штуки до 216 813 881 штуки.
В результате размер уставного фонда общества уменьшится с 17 557 182,48 белорусских рубля до 17 345 110,48 белорусского рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 12.04.2022
Курсы в банках
на 13.04.2022
Конвертация в банках
на 13.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте