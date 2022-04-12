ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


УСТАВНЫЙ ФОНД ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ «ПИНСКДРЕВ» УМЕНЬШИТСЯ


10:15 13.04.2022

Уставный фонд ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» уменьшится.

Как сообщается на сайте предприятия, 8 апреля 2022 года внесены изменения в Государственный реестр ценных бумаг в связи с сокращением количества (аннулированием части выпуска) простых (обыкновенных) акций общества с 219 464 781 штуки до 216 813 881 штуки.

В результате размер уставного фонда общества уменьшится с 17 557 182,48 белорусских рубля до 17 345 110,48 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2022
валюта курс
EUR 3.0760
USD 2.8300
RUB 3.5556
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0760 -0.0004
USD 2.8300 +0.0058
RUB 3.5556 -0.0198
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0710 3.0950
USD 2.8300 2.8450
RUB 2.8000 3.6000
подробнее

Конвертация в банках
на 13.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0750 1.1000
EUR/RUB 85.0000 110.0000
USD/RUB 78.0000 101.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте