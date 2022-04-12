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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОБНОВИЛИ ПЛАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ-2022
09:56 13.04.2022
Госстандарт утвердил изменение № 1 к Плану государственной стандартизации-2022, сформированное на основе предложений субъектов технического нормирования и стандартизации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, в соответствии с ним дополнительно включена разработка изменения в технический регламент Таможенного союза на парфюмерно-косметическую продукцию.
Также предусмотрена разработка 19 государственных стандартов и изменений в действующие стандарты в различных отраслях экономики.
В их числе – стандарты в области энергоэффективности и ресурсосбережения, машиностроения, электротехники и приборостроения, агропромышленного комплекса и др.
Кроме того, откорректированы отдельные темы, предусмотренные в плане.
Ознакомиться с изменением № 1 к плану можно на сайте Госстандарта в разделе «Стандартизация/Программы работ».
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