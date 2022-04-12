Госстандарт утвердил изменение № 1 к Плану государственной стандартизации-2022, сформированное на основе предложений субъектов технического нормирования и стандартизации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, в соответствии с ним дополнительно включена разработка изменения в технический регламент Таможенного союза на парфюмерно-косметическую продукцию.

Также предусмотрена разработка 19 государственных стандартов и изменений в действующие стандарты в различных отраслях экономики.

В их числе – стандарты в области энергоэффективности и ресурсосбережения, машиностроения, электротехники и приборостроения, агропромышленного комплекса и др.

Кроме того, откорректированы отдельные темы, предусмотренные в плане.

Ознакомиться с изменением № 1 к плану можно на сайте Госстандарта в разделе «Стандартизация/Программы работ».