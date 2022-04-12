ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ ПОМОЖЕТ БИЗНЕСУ АДАПТИРОВАТЬСЯ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ - МИНЭКОНОМИКИ


09:50 13.04.2022

Комплексный план поддержки экономики поможет бизнесу адаптироваться к непростым внешним условиям, снижая издержки. Об этом заявила 12 апреля 2022 года директор Департамента по предпринимательству Ольга Русинович, выступая с докладом на «Дне директора», организованном Минским столичным союзом предпринимателей и работодателей в онлайн-формате.

Ольга Русинович подробно рассказала руководителям и учредителям предприятий о принятых и планируемых мерах поддержки малого и среднего предпринимательства.

«Сегодня в правительство, органы-регуляторы ежедневно поступают проблемные вопросы субъектов хозяйствования. И после их взвешенного анализа вырабатываются точечные решения. Минэкономики, например, инициировало создание оперативного контактного центра на базе Национального агентства инвестиций и приватизации, функционирующего в формате 24/7. НАИП проводит разъяснительную работу с деловым сообществом, принимает их инициативы и передает в нашу экспертную рабочую группу. В подобном конструктивном ключе налажено взаимодействие с бизнесом и в других госорганах», – отметила директор Департамента по предпринимательству, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

На встрече речь также шла об указе № 93, постановлении правительства № 180, решениях Нацбанка и иных документах, направленных на поддержку реального сектора экономики.

«На прошлой неделе премьер-министр подписал Комплексный план поддержки экономики. Это своего рода «дорожная карта» системной работы по противодействию санкционным вызовам. План разрабатывался с учетом предложений регионов, бизнес-ассоциаций, отдельных предприятий. В документе пять основных блоков: поддержка экспорта, выстраивание транспортно-логистических цепочек, стимулирование импортозамещения, создание благоприятной бизнес-среды и отраслевой блок. Каждый из них позволит значительно снизить издержки предприятий и предпринимателей, позволяя им адаптироваться к непростым внешним условиям. При этом, мы понимаем, что в перспективе устойчивыми будут те бизнес-модели, которые в полной мере используют потенциал производственной кооперации в рамках импортозамещения. Такому сотрудничеству государство будет оказывать финансовую и любую другую необходимую поддержку», – подчеркнула директор Департамента по предпринимательству.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2022
валюта курс
EUR 3.0760
USD 2.8300
RUB 3.5556
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0760 -0.0004
USD 2.8300 +0.0058
RUB 3.5556 -0.0198
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0710 3.0950
USD 2.8300 2.8450
RUB 2.8000 3.6000
подробнее

Конвертация в банках
на 13.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0750 1.1000
EUR/RUB 85.0000 110.0000
USD/RUB 78.0000 101.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте