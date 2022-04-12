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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ ПОМОЖЕТ БИЗНЕСУ АДАПТИРОВАТЬСЯ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ - МИНЭКОНОМИКИ
09:50 13.04.2022
Комплексный план поддержки экономики поможет бизнесу адаптироваться к непростым внешним условиям, снижая издержки. Об этом заявила 12 апреля 2022 года директор Департамента по предпринимательству Ольга Русинович, выступая с докладом на «Дне директора», организованном Минским столичным союзом предпринимателей и работодателей в онлайн-формате.
Ольга Русинович подробно рассказала руководителям и учредителям предприятий о принятых и планируемых мерах поддержки малого и среднего предпринимательства.
«Сегодня в правительство, органы-регуляторы ежедневно поступают проблемные вопросы субъектов хозяйствования. И после их взвешенного анализа вырабатываются точечные решения. Минэкономики, например, инициировало создание оперативного контактного центра на базе Национального агентства инвестиций и приватизации, функционирующего в формате 24/7. НАИП проводит разъяснительную работу с деловым сообществом, принимает их инициативы и передает в нашу экспертную рабочую группу. В подобном конструктивном ключе налажено взаимодействие с бизнесом и в других госорганах», – отметила директор Департамента по предпринимательству, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.
На встрече речь также шла об указе № 93, постановлении правительства № 180, решениях Нацбанка и иных документах, направленных на поддержку реального сектора экономики.
«На прошлой неделе премьер-министр подписал Комплексный план поддержки экономики. Это своего рода «дорожная карта» системной работы по противодействию санкционным вызовам. План разрабатывался с учетом предложений регионов, бизнес-ассоциаций, отдельных предприятий. В документе пять основных блоков: поддержка экспорта, выстраивание транспортно-логистических цепочек, стимулирование импортозамещения, создание благоприятной бизнес-среды и отраслевой блок. Каждый из них позволит значительно снизить издержки предприятий и предпринимателей, позволяя им адаптироваться к непростым внешним условиям. При этом, мы понимаем, что в перспективе устойчивыми будут те бизнес-модели, которые в полной мере используют потенциал производственной кооперации в рамках импортозамещения. Такому сотрудничеству государство будет оказывать финансовую и любую другую необходимую поддержку», – подчеркнула директор Департамента по предпринимательству.
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